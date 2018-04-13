المبعوث الصيني لدى الأمم المتحدة: يجب احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها

وأضاف: "الصين واثقة أنه ليس هناك حلا عسكريا للأزمة في سوريا. الحل الوحيد هو التسوية السياسية".
يذكر أن التنسيق الروسي الصيني حول مختلف القضايا الدولية مستمر، وكان وزير الخارجية الصيني، قد التقى مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو، وبحث معه المسائل الدولية الملحة ذات الاهتمام المشترك بما فيها سوريا والمسألة الكورية. وتم التأكيد خلال اللقاء على تطابق وجهات نظر الطرفين، فيما يخص اتفاقية خطة العمل المشتركة المنبثقة عن الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني وضرورة الحفاظ على هذا الاتفاق.
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