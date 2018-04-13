المبعوث الصيني لدى الأمم المتحدة: يجب احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها

صرح المبعوث الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، ما تشاو شيو، أنه يجب احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

© Sputnik . RIA Novosti مندوب الصين في مجلس الأمن: أي طرف يستخدم السلاح الكيميائي يجب محاكمته

الأمم المتحدة — سبوتنيك . وقال الدبلوماسي في جلسة مجلس الأمن الدولي: "يجب احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها. نحن ندعو الأطراف للهدوء والامتناع عن أية خطوات قد تؤدي لتصعيد الوضع، ولحل المشاكل بشكل سلمي عبر المشاورات والحوار".

وأضاف: "الصين واثقة أنه ليس هناك حلا عسكريا للأزمة في سوريا. الحل الوحيد هو التسوية السياسية".

يذكر أن التنسيق الروسي الصيني حول مختلف القضايا الدولية مستمر، وكان وزير الخارجية الصيني، قد التقى مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو، وبحث معه المسائل الدولية الملحة ذات الاهتمام المشترك بما فيها سوريا والمسألة الكورية. وتم التأكيد خلال اللقاء على تطابق وجهات نظر الطرفين، فيما يخص اتفاقية خطة العمل المشتركة المنبثقة عن الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني وضرورة الحفاظ على هذا الاتفاق.