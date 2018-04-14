فوكس نيوز: أمريكا قررت ضرب سوريا

نقلت شبكة فوكس نيوز الإخبارية عن مسؤول في الإدارة الأمريكية، اليوم السبت 14 أبريل/نيسان، أن الولايات المتحدة قررت ضرب سوريا ردا على "استخدام الأسلحة الكيميائية" المزعوم.