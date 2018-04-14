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    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية 10 أبريل/ نيسان 2018

    ترامب يأمر بضرب سوريا

    © AP Photo / Evan Vucci
    العالم
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    قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت 14 أبريل/نيسان، إنه أمر بتوجيه "ضربات دقيقة" ضد سوريا ردا على الهجوم المزعوم بغاز سام والذي أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 60 قتيلا في السابع من أبريل الجاري.

    رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب
    © Sputnik . ketlin okc
    صحيفة أمريكية: أسباب تباطؤ التحرك العسكري وتردد ترامب في ضرب سوريا
    وقال ترامب في كلمة تلفزيونية من البيت الأبيض نقلتها رويترز:

    أمرت منذ فترة وجيزة القوات المسلحة الأمريكية بتوجيه ضربات دقيقة لأهداف مرتبطة بقدرات "الدكتاتور السوري بشار الأسد في مجال الأسلحة الكيماوية".

    في السياق ذاته، أفاد مصدر أمني سوري لوكالة "سبوتنيك" أنه تم قصف مطار  دمشق الدولي ومطار الضمير العسكري قريب دمشق بالإضافة للمركز البحوث العلمية، مشددا على أن منظومة الدفاعات الجوية التابعة للجيش السوري قامت بالرد.

    وقال المصدر اليوم السبت: " تم قصف معادي لمطاري دمشق الدولي والضمير العسكري ومركز البحوث العلمية"، وأضاف المصدر: "الدفاعات الجوية تتصدى  لقصف جوي معادي  "، وقد سمع مراسل سبوتنيك في العاصمة السورية دمشق دوي انفجارات ضخمة.

     

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    قصف, الهجوم على سوريا, ضرب سوريا, الجيش الأمريكي, ترامب, بشار الأسد, أمريكا, بريطانيا, سوريا
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