ماتيس: نبذل جهدنا لتفادي سقوط مدنيين في سوريا

في وقت سابق من اليوم، أمر الرئيس دونالد ترامب، بالاشتراك مع حلفائنا بتدمير شركات تصنيع الاسلحة الكيماوية، قمنا بضرب مثل هذه الاهداف.
وقال الوزير "في العام الماضي لم يتلق نظام الأسد الاشارة، هذه المرة قصفنا مع حلفائنا بشدة أكثر، أرسلنا إشارة إلى الأسد والقتلة التابعين له، بأنه لا يجب أن يرتكبوا هجوما كيميائيا آخر، ما سيتحملون المسؤولية عنه".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أمر، اليوم السبت 14 أبريل/نيسان، بتوجيه "ضربات دقيقة" ضد سوريا ردا على الهجوم المزعوم بغاز سام والذي أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 60 قتيلا في السابع من أبريل الجاري.
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