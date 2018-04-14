انتهاء الضربات الجوية على سوريا

أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد، اليوم السبت 14 أبريل/نيسان، انتهاء هجوم التحالف على سوريا، مؤكدا أن الهدف الأساسي من الضربة كان مركز أبحاث علمية في سوريا، لافتا أن الضربة ستقلل من قدرة سوريا على إنتاج أسلحة كيميائية لفترة طويلة.

© REUTERS / REUTERS/Chris Wattie الناتو يعلن دعمه للضربات العسكرية على سوريا

واشنطن — سبوتنيك . وقال دانفورد في مؤتمر صحافي مع وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس:

هذا المساء، إلى جانب حليفين (فرنسا وبريطانيا)، وجهنا ضربات لعدّة أماكن، مما سيؤدي إلى استمرار تدهور قدرات سوريا على استكشاف وتطوير واستخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية".

وأضاف "الضربة الأولى للولايات المتحدة في سوريا موجهة إلى مركز الأبحاث، والثانية إلى مستودع الأسلحة الكيميائية"، مضيفا "الضربات الأمريكية سوف تقلل من قدرة سوريا على إنتاج أسلحة كيميائية لفترة طويلة".

في السياق ذاته، أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، أن غارات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على سوريا تستهدف شركات تصنيع الأسلحة الكيماوية، وأن قواته تبذل جهدها لتفادي سقوط مدنيين.