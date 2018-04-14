الناتو يعلن دعمه للضربات العسكرية على سوريا

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، اليوم السبت 14 أبريل/نيسان، عن دعمه للضربات التي قامت بها الولايات المتّحدة وبريطانيا وفرنسا ضد مواقع في سوريا ترعم أنها تنتج أسلحة كيميائية.

© REUTERS / REUTERS/Chris Wattie الناتو يدعو دمشق لتأمين وصول المراقبين إلى موقع استخدام الكيميائي

موسكو — سبوتنيك . وقال ستولتنبرغ في بيان:

أؤيد الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا ضد مرافق وقدرات الأسلحة الكيميائية للنظام السوري، هذا سيقلل من قدرة النظام على مهاجمة شعب سوريا بالأسلحة الكيماوية.

وتابع: "لقد أدان حلف شمال الأطلسي باستمرار استخدام سوريا المستمر للأسلحة الكيميائية كخرق واضح للمعايير والاتفاقيات الدولية، إن استخدام الأسلحة الكيميائية أمر غير مقبول، ويجب محاسبة المسؤولين عن ذلك".

وأضاف "يعتبر حلف الناتو استخدام الأسلحة الكيميائية تهديدا للسلام والأمن الدوليين، ويعتقد أنه من الضروري حماية اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وهذا يتطلب استجابة جماعية وفعالة من جانب المجتمع الدولي".

وكانت الولايات المتّحدة وفرنسا وبريطانيا أعلنوا عن استهداف مواقع في سوريا زعموا أنها تقوم بإنتاج السلاح الكيميائي.