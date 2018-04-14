خامنئي: الهجوم على سوريا "جريمة"

وصف المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي الضربة الثلاثية التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا فجر اليوم ضد مواقع في سوريا بـ"الجريمة".

© REUTERS / SANA المشاهد الأولى من ضربات التحالف الثلاثي لدمشق وتصدي الدفاعات الجوية السورية (فيديو+صور)

وقال خامنئي، إن "الهجوم على سوريا فجر اليوم جريمة. إنني أعلن بصراحة أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، رئيس جمهورية فرنسا ورئيس وزراء بريطانيا مجرمون وقد ارتكبوا جريمة"، وذلك وفقاً لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية

وأضاف المرشد الإيراني: "لن يحقّقوا أي مكسب، كما أنهم تواجدوا خلال الأعوام الماضية في العراق، سوريا وأفغانستان وارتكبوا هذا النوع من الجرائم ولم يحققوا آية مكاسب".

وتعرضت سوريا فجر اليوم السبت 14 أبريل/ نيسان إلى قصف صاروخي شنته وحدات القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية، في وقت أعلنت القيادة العامة للجيش السوري أن الضربة الثلاثية، شملت إطلاق حوال 110 صواريخ باتجاه أهداف سورية في دمشق وخارجها، وأن منظومة الدفاع الجوي السورية تصدت لها وأسقطت معظمها.

كما أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن أكثر من 100 صاروخ مجنح للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وصواريخ جو أرض استهدف منشآت عسكرية ومدنية في سوريا، وبأنه تم استهداف المنشآت السورية من قبل سفينتين أمريكيتين من البحر الأحمر وطائرات تكتيكية فوق البحر المتوسط وقاذفات " بي-1 بي" من منطقة التنف.



