الحرس الثوري الإيراني: على واشنطن أن تترقب تبعات عدوانها على سوريا

حمل الحرس الثوري الإيراني، الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية عن تداعيات الأحداث المقبلة في المنطقة، بعد الضربة الثلاثية التي نفذتها ضد مواقع سورية فجر اليوم بمشاركة بريطانيا وفرنسا.

وقال مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني يد الله جواني، في تصريحات لوكالة فارس الإيرانية : "بعد هذا الهجوم سيصبح الموقف أكثر تعقيدا وستتحمل أميركا بالتأكيد تكلفة هذا الموقف".

وأضاف "أمريكا ستكون مسؤولة عن تداعيات الأحداث القادمة في كل المنطقة والتي لن تكون أبدا في مصلحتها".

وتعرضت سوريا فجر اليوم السبت 14 أبريل/ نيسان إلى قصف صاروخي شنته وحدات القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية، في وقت أعلنت القيادة العامة للجيش السوري أن الضربة الثلاثية، شملت إطلاق حوال 110 صواريخ باتجاه أهداف سورية في دمشق وخارجها، وأن منظومة الدفاع الجوي السورية تصدت لها وأسقطت معظمها.

كما أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن أكثر من 100 صاروخ مجنح للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وصواريخ جو أرض استهدف منشآت عسكرية ومدنية في سوريا، وبأنه تم استهداف المنشآت السورية من قبل سفينتين أمريكيتين من البحر الأحمر وطائرات تكتيكية فوق البحر المتوسط وقاذفات " بي-1 بي" من منطقة التنف.