روحاني: الضربة العسكرية على سوريا بقيادة أمريكا ستسبب دمارا في الشرق الأوسط

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن "العدوان الأمريكي على سوريا سوف يجر وراء تداعيات خطيرة ومدمرة على المنطقة برمتها"، مؤكداً أن الأمريكان والصهاينة وبعض الدول الغربية لم يتعظوا من السنوات السابقة.