بعد الضربة الثلاثية على سوريا... الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا وإيران للتحرك

أكدت الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، دعم الاتحاد لجميع الجهود الرامية لمنع استخدام الأسلحة الكيميائية، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ الاتحاد الأوروبي بالضربات الجوية الأمريكية والفرنسية والبريطانية التي استهدفت ما اعتبرتها "منشآت الأسلحة الكيميائية في سوريا".

© REUTERS / Lucas Jackson روسيا تدعو لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الهجوم على سوريا

القاهرة — سبوتنيك . وقالت موغيريني، في بيان، اليوم السبت، 14 إبريل/ نيسان، تعليقاً على الضربات التي نفذتها أمريكا وبريطانيا وفرنسا ضد أهداف في سوريا، إنه "تم إطلاع الاتحاد الأوروبي باستهداف الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لمنشآت كيميائية في سوريا، وهذه الإجراءات تم اتخاذها بهدف منع أي استخدام آخر للأسلحة الكيميائية من قبل النظام السوري لقتل شعبه".

وأضافت "يدعو الاتحاد الأوروبي جميع البلدان ولا سيما روسيا وإيران، إلى استخدام نفوذهما لمنع أي استخدام آخر للأسلحة الكيميائية، ولا سيما من قبل النظام السوري، ويدعم الشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية".

وتابعت موغيريني قائلة "كما يدعو الاتحاد الأوروبي جميع أطراف النزاع وخاصة النظام السوري وحلفائه، إلى تنفيذ وقف إطلاق النار فوراً، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإجلاء الطبي حسبما تم الاتفاق عليه بالإجماع في قرار مجلس الأمن رقم 2401"، مشددة على أن "الاتحاد الأوروبي يؤكد أن الحل السلمي هو الحل الوحيد للأزمة السورية".

وتعرضت سوريا فجر اليوم السبت 14 أبريل/ نيسان إلى قصف صاروخي شنته وحدات القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية، في وقت أعلنت القيادة العامة للجيش السوري أن الضربة الثلاثية، شملت إطلاق حوال 110 صواريخ باتجاه أهداف سورية في دمشق وخارجها، وأن منظومة الدفاع الجوي السورية تصدت لها وأسقطت معظمها.

كما أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن أكثر من 100 صاروخ مجنح للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وصواريخ جو أرض استهدف منشآت عسكرية ومدنية في سوريا، وبأنه تم استهداف المنشآت السورية من قبل سفينتين أمريكيتين من البحر الأحمر وطائرات تكتيكية فوق البحر المتوسط وقاذفات "بي-1 بي" من منطقة التنف.