ترامب يشيد بالضربات التي نفذت في سوريا ويقول إن "المهمة أنجزت"

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنفيذ الضربة الثلاثية على سوريا اليوم السبت، وقال يقول إن المهمة أنجزت.

وقال ترامب، عبر حسابه على "تويتر": "الضربة على سوريا نفذت بإحكام وأشكر فرنسا وبريطانيا على حكمتهما وقوة جيشهما ولم نكن سنحصل على نتيجة أفضل… المهمة أنجزت".

A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 14, 2018

وتعرضت سوريا فجر اليوم السبت 14 أبريل/ نيسان إلى قصف صاروخي شنته وحدات القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية، في وقت أعلنت القيادة العامة للجيش السوري أن الضربة الثلاثية، شملت إطلاق حوال 110 صواريخ باتجاه أهداف سورية في دمشق وخارجها، وأن منظومة الدفاع الجوي السورية تصدت لها وأسقطت معظمها.

كما أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن أكثر من 100 صاروخ مجنح للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وصواريخ جو أرض استهدف منشآت عسكرية ومدنية في سوريا، وبأنه تم استهداف المنشآت السورية من قبل سفينتين أمريكيتين من البحر الأحمر وطائرات تكتيكية فوق البحر المتوسط وقاذفات "بي-1 بي" من منطقة التنف.