أردوغان يعتبر الضربة العسكرية ضد سوريا "عملية صائبة"

أشاد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بالضربات الجوية التي وجهتها القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية ضد سوريا قائلا: إن "العملية بعثت برسالة إلى الرئيس السوري بشار الأسد.

© AFP 2018 / البنتاغون: تم تحقيق كافة الأهداف المحددة في سوريا بشكل ناجح

وقال أردوغان، لمؤيدي حزب العدالة والتنمية الحاكم في اجتماع بإسطنبول: "وجهت العملية الأمريكية البريطانية الفرنسية المشتركة اليوم السبت 14 أبريل/نيسان رسالة للنظام السوري مفادها أن المذابح لن تمر دون رد"، وذلك وفقا لوكالة "الأناضول".

وأضاف "كان يجب الدفاع عن الشعب السوري البريء منذ فترة طويلة"، ووصف إياها بأنها "صائبة".

وقال: " نجد الضربة الثلاثية على سوريا صحيحة فمن غير الممكن أن تبقى هجمات النظام من دون رد"، مضيفا "لا يمكننا تأييد ما تعرض له الأطفال الصغار بالأسلحة الكيميائية، وينبغي على الفاعل أن يدفع ثمن ذلك".

وتعرضت سوريا فجر اليوم السبت 14 أبريل/ نيسان إلى قصف صاروخي شنته وحدات القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية، في وقت أعلنت القيادة العامة للجيش السوري أن الضربة الثلاثية، شملت إطلاق حوال 110 صواريخ باتجاه أهداف سورية في دمشق وخارجها، وأن منظومة الدفاع الجوي السورية تصدت لها وأسقطت معظمها.

كما أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن أكثر من 100 صاروخ مجنح للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وصواريخ جو أرض استهدف منشآت عسكرية ومدنية في سوريا، وبأنه تم استهداف المنشآت السورية من قبل سفينتين أمريكيتين من البحر الأحمر وطائرات تكتيكية فوق البحر المتوسط وقاذفات "بي-1 بي" من منطقة التنف.

#عاجل| #أردوغان (الضربات العسكرية ضد النظام السوري): نعتبر العملية المُنفّذة صائبة — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 14, 2018

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