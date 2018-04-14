مايك بنس: القوات الأمريكية شلت قدرات الأسلحة الكيميائية السورية

قال نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، إن القوات الأمريكية شلت قدرات الأسلحة الكيميائية السورية.

© AP Photo / Hassan Ammar هايلي: الضربات على سوريا كانت مبررة ومشروعة ومتناسبة

وأوضح بنس، خلال لقائه برئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو في بيرو، أن "الرئيس دونالد ترامب أوضح للعالم أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع هذه الأسلحة الكيميائية"، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".

وأضاف "الولايات المتحدة مستعدة للحفاظ على هذا الجهد إذا لزم الأمر"، مشيرا إلى أنه يأمل في أن "تتخلص روسيا وإيران من الأسلحة الكيميائية بشكل نهائي ضد المدنيين الأبرياء".

وكانت سوريا قد تعرضت، فجر اليوم السبت 14 أبريل/ نيسان، إلى قصف صاروخي شنته وحدات القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية، في وقت أعلنت القيادة العامة للجيش السوري أن الضربة الثلاثية، شملت إطلاق حوال 110 صواريخ باتجاه أهداف سورية في دمشق وخارجها، وأن منظومة الدفاع الجوي السورية تصدت لها وأسقطت معظمها.

كما أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن أكثر من 100 صاروخ مجنح للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وصواريخ جو أرض استهدف منشآت عسكرية ومدنية في سوريا، وبأنه تم استهداف المنشآت السورية من قبل سفينتين أمريكيتين من البحر الأحمر وطائرات تكتيكية فوق البحر المتوسط وقاذفات "بي-1 بي" من منطقة التنف.