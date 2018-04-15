خبير: إيران لن ترد عسكريا في سوريا إلا في حالة واحدة

وتابع:
إيران تحاول أن تدير الأمور في سوريا بنوع من التوازن، فهي من ناحية تنسق بشكل عسكري جيد مع الجيش العربي السوري، بالإضافة إلى التنسيق السياسي والدبلوماسي مع تركيا وروسيا، الأمر الذي يجعل استهدافها داخل سوريا — بعيدا عن الأطراف الأخرى- أمر صعب، لأن كل مواقفها منسقة وتتم بدراسة جيدة.
ولفت الخبير في الشؤون الإيرانية، إلى أن "الحالة الوحيدة التي ستدفع إيران إلى استهداف مواقع عسكرية أمريكية، أو استهداف أماكن محددة في البر أو البحر تضم قطعا من الأسلحة الأمريكية، هي تعمد الإدارة الأمريكية استهداف مواقع إيرانية بعد تسميتها، لأنها في هذه الحالة ستكون هدفا مباشرا للأمريكان، وإيران لن تدع فعل كهذا يمر".
يذكر أن الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، كانت قد نفذت في وقت مبكر من أمس السبت، هجوما صاروخيا على سوريا ردا على الهجوم الكيميائي المزعوم في الغوطة الشرقية، والذي نفت السلطات السورية مسؤوليتها عنه بشكل قاطع، وذكرت السلطات السورية مرارا أن جميع المخزونات من المواد الكيميائية قد تم إخراجها من سوريا تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وكانت دول غربية قد اتهمت دمشق، في وقت سابق، باستخدام السلاح الكيميائي في مدينة دوما السورية بالغوطة الشرقية. وفندت موسكو، من جانبها، مزاعم غربية تدعي بأن الجيش السوري ألقى قنبلة تحوي مادة الكلور على تلك المدينة.
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