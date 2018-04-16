وزير الخارجية البلجيكي: يجب الحوار مع روسيا لحل الأزمة السورية

أعلن وزير الخارجية البلجيكي ديدييه رايندرس، اليوم الاثنين، أنه يجب الحوار مع روسيا لحل الأزمة السورية عبر الحوار السياسي.

© Photo / League of Arab States أبو الغيط: الأزمة السورية تشهد تطورات متسارعة ومؤسفة

موسكو- سبوتنيك . وقال الوزير في مقابلة مع قناة تلفزيونية: "يجب أن نكون على علم مسبق، أن الحديث لن يكون سهلاً، نحن لا نتفق مع روسيا في عدد من الملفات، على وجه الخصوص، بالشأن الأوكراني وعلى كيفية حل المسألة السورية، لكننا نحتاج إلى الدخول في حوار إذا أردنا إيجاد حل سياسي".

هذا ونفذت الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، فجر السبت الفائت هجمات صاروخية على منشآت حكومية سورية، يزعمون أنها تستخدم لإنتاج أسلحة كيميائية. وقد جرى من الساعة 3.42 بتوقيت موسكو، وحتى 5.10 ، وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن الدفاعات السورية، أسقطت 71 صاروخا مجنحا من 103 أطلقتها الطائرات والسفن الحربية المعتدية.