ستولتنبرغ: الضربة الأخيرة لسوريا رسالة لروسيا وإيران

جدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ دعمه للضربة الثلاثية على سوريا التي نفذتها الولايات المتحدة الأميركية بالتعاون مع بريطانيا وفرنسا قبل يومين، مشيرا إلى أن الضربة استهدفت مواقع الأسلحة الكيميائية ولا سبب لتصاعد التوتر.