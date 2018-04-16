وزير خارجية تركيا: علاقتنا مع روسيا قوية ولكنها ليست بديلة لعلاقتنا مع حلف الناتو أو أميركا

وصف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو علاقة بلاده بروسيا بأنها "علاقة قوية"، مؤكدا أنها لن تنهدم بتصريحات من فرنسا وليست بديلا عن علاقة أنقرة بأمريكا أو حلف الناتو.

أنطاكيا- سبوتنيك . وقال أوغلو، اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ: "علاقتنا مع روسيا قوية ونمتلك علاقات قوية مع الناتو والدول الغربية، ولا توجد علاقات بديلة عن علاقات أخرى وندعو الجميع أن يكونوا أصدقاؤنا".

وردا على سؤال حول تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي اعتبر فيها دعم تركيا للضربة الثلاثية على سوريا انفصالا عن روسيا، قال أوغلو: "نتوقع من الرئيس الفرنسي الإدلاء بتصريحات تليق بمنصبه"، مضيفا: "العلاقات مع روسيا قوية ولا يمكن أن تهدمها فرنسا أو أميركا".

وأشار أوغلو: "نختلف مع روسيا وإيران بشأن النظام في سوريا ولكن ننهي تعاوننا معهما لهذا السبب".