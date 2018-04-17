البنتاغون يعلق على الهجوم على مطار الشعيرات السوري

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، مساء الاثنين، بأن الولايات المتحدة لا تجري أي عمليات عسكرية بالقرب من قاعدة الشعيرات الجوية في سوريا.

واشنطن — سبوتنيك. وقال متحدث باسم البنتاغون لـ"سبوتنيك"على خلفية معلومات عن ضربة صاروخية على هذه القاعدة: بأنه "لا توجد حاليا عمليات عسكرية أمريكية في المنطقة ولا يمكننا تقديم تفاصيل إضافية في الوقت الحالي".

© AP Photo / Ariel Schalit انتشار مكثف للجيش الإسرائيلي في هضبة الجولان

وكانت وسائل الإعلام السورية قد أعلنت، منذ قليل، أن دفاعات القوات الجوية تصدت لصواريخ استهدفت مطار الشعيرات في ريف حمص ومطار الضمير بريف دمشق وأسقطتها.

فيما كشف مصدر ميداني لمراسل "سبوتنيك"، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لجميع الصواريخ المعادية وأسقطت ما يقارب الـ 9 صواريخ قبل وصولها للمطارات.

يُذكر أن سلاح الجو الأمريكي كان قد استهدف في أبريل/ نيسان 2017 مطار الشعيرات بـ 59 صاروخ بذريعة استخدام الجيش السوري السلاح الكيميائي في منطقة خان شيخون انطلاقاً من هذا المطار.

وكانت الأراضي السورية قد تعرّضت لعدوان ثلاثي (أمريكي-فرنسي-بريطاني) منذ أيام، حيث تصدت الدفاعات السورية للهجمات ونجحت بإسقاط معظم الصواريخ المعادية.