فرنسا تعلن تخصيص 50 مليون يورو مساعدات إنسانية لسوريا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الاثنين، إن بلاده ستساهم بـ 50 مليون يورو (61.9 مليون دولار) في المساعدات الإنسانية العاجلة لسوريا وذلك بعد اجتماع مع مجموعة من المنظمات غير الحكومية في باريس.

© Sputnik . Kamel Saqr الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم بالصواريخ على مطار الشعيرات

وقال ماكرون على حسابه الرسمي على "تويتر"، "جمعت هذا المساء منظمات غير حكومية عاملة على الأرض في سوريا. ستشكل فرنسا برنامجا للطوارئ بقيمة 50 مليون يورو للتصدي للوضع الإنساني".

وذكر مكتب الرئيس الفرنسي، أنه سيتم تخصيص الأموال لمنظمات غير حكومية ووكالات تابعة للأمم المتحدة تعمل على الأرض في سوريا منها مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.

ووفقا لـ"رويترز"، شاركت أكثر من 20 منظمة غير حكومية في الاجتماع مع ماكرون في قصر الإليزيه منها أكشن إيد والصليب الأحمر وكير.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 13 مليون شخص بينهم 6 ملايين طفل بحاجة إلى المساعدة الإنسانية في سوريا.