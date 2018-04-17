فرنسا تعلن تخصيص 50 مليون يورو مساعدات إنسانية لسوريا

وذكر مكتب الرئيس الفرنسي، أنه سيتم تخصيص الأموال لمنظمات غير حكومية ووكالات تابعة للأمم المتحدة تعمل على الأرض في سوريا منها مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.
ووفقا لـ"رويترز"، شاركت أكثر من 20 منظمة غير حكومية في الاجتماع مع ماكرون في قصر الإليزيه منها أكشن إيد والصليب الأحمر وكير.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 13 مليون شخص بينهم 6 ملايين طفل بحاجة إلى المساعدة الإنسانية في سوريا.
J’ai réuni ce soir les ONG qui agissent sur le terrain en Syrie. Face à la situation humanitaire, la France met en place un programme d’urgence de 50 millions d’euros. pic.twitter.com/ChMAElfvp1— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) ١٦ أبريل، ٢٠١٨
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