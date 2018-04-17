ممثل منظمة الصحة العالمية: لا يوجد خبراء لمنظمتنا في دوما

أعلن ممثل منظمة الصحة العالمية، طارق ياريفيتش، اليوم الثلاثاء، أن خبراء منظمة الصحة العالمية غير موجودين في دوما، في الوقت الحالي.

© AFP 2018 / YURI GRIPAS منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تطالب "الصحة العالمية" بمشاركة معلومات حول هجوم دوما المزعوم

جنيف — سبوتنيك . وقال ممثل المنظمة لـ"سبوتنيك": "لا وجود اليوم، لخبراء بعثة منظمة الصحة العالمية في دوما".

وكانت مصادر مطلعة، أفدت في وقت سابق، لوكالة "سبوتنيك" بأن وفد منظمة الصحة العالمية دخل إلى مدينة دوما برفقة وزير الصحة السوري، نزار يازجي".

وكان مندوب روسيا الدائم لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف، غينادي غاتيلوف، أعلن يوم أمس الإثنين، في أعقاب اجتماع مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدانوم غيبريزوس، أن منظمة الصحة العالمية أرسلت وفدا إلى مدينة دوما السورية لتقييم الوضع الطبي، على خلفية الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية، ثم وعدت بتصحيح بياناتها.

هذا وقد اتهم الغرب، الحكومة السورية، باستخدام الأسلحة الكيميائية في مدينة دوما السورية. فيما دحضت الحكومة السورية وروسيا مرارا اتهامات حول استخدام الأسلحة الكيميائية، محملةً المسؤولية للمسلحين. كما أعلنت روسيا أنها تؤيد التحقيق في جميع الحوادث ومعاقبة مرتكبيها.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت في وقت سابق، أن نحو 500 شخص تلقوا علاجا من علامات وأعراض تتفق مع التعرض لكيميائيات سامة، بعد ما يشتبه بأنه هجوم بغاز سام على جيب للمعارضة السورية قبيل سقوطه.

ويذكر أن وزارة الدفاع الروسية، كانت قد حذرت يوم 13 آذار/ مارس الماضي، من أن المسلحين يعدون لعمل استفزازي باستخدام السلاح الكيميائي في الغوطة الشرقية. وحذر العسكريون الروس آنذاك، من مغبة استخدام الولايات المتحدة لهذا الحادث الاستفزازي والمصطنع، كذريعة لتوجيه ضربة لسوريا.