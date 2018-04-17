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17:34 17 أبريل/ نيسان 2018
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    مقر منظمة الصحة العالمية

    ممثل منظمة الصحة العالمية: لا يوجد خبراء لمنظمتنا في دوما

    © AFP 2018 / YURI GRIPAS
    العالم
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    أعلن ممثل منظمة الصحة العالمية، طارق ياريفيتش، اليوم الثلاثاء، أن خبراء منظمة الصحة العالمية غير موجودين في دوما، في الوقت الحالي.

    مقر منظمة الصحة العالمية
    © AFP 2018 / YURI GRIPAS
    منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تطالب "الصحة العالمية" بمشاركة معلومات حول هجوم دوما المزعوم
    جنيف — سبوتنيك. وقال ممثل المنظمة لـ"سبوتنيك": "لا وجود اليوم، لخبراء بعثة منظمة الصحة العالمية في دوما".

    وكانت مصادر مطلعة، أفدت في وقت سابق، لوكالة "سبوتنيك" بأن وفد منظمة الصحة العالمية دخل إلى مدينة دوما برفقة وزير الصحة السوري، نزار يازجي".

    وكان مندوب روسيا الدائم لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف، غينادي غاتيلوف، أعلن يوم أمس الإثنين، في أعقاب اجتماع مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدانوم غيبريزوس، أن منظمة الصحة العالمية أرسلت وفدا إلى مدينة دوما السورية لتقييم الوضع الطبي، على خلفية الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية، ثم وعدت بتصحيح بياناتها.

    هذا وقد اتهم الغرب، الحكومة السورية، باستخدام الأسلحة الكيميائية في مدينة دوما السورية. فيما دحضت الحكومة السورية وروسيا مرارا اتهامات حول استخدام الأسلحة الكيميائية، محملةً المسؤولية للمسلحين. كما أعلنت روسيا أنها تؤيد التحقيق في جميع الحوادث ومعاقبة مرتكبيها.

    وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت في وقت سابق، أن نحو 500 شخص تلقوا علاجا من علامات وأعراض تتفق مع التعرض لكيميائيات سامة، بعد ما يشتبه بأنه هجوم بغاز سام على جيب للمعارضة السورية قبيل سقوطه.

    ويذكر أن وزارة الدفاع الروسية، كانت قد حذرت يوم 13 آذار/ مارس الماضي، من أن المسلحين يعدون لعمل استفزازي باستخدام السلاح الكيميائي في الغوطة الشرقية. وحذر العسكريون الروس آنذاك، من مغبة استخدام الولايات المتحدة لهذا الحادث الاستفزازي والمصطنع، كذريعة لتوجيه ضربة لسوريا.

    انظر أيضا:

    وفد منظمة الصحة العالمية يدخل مدينة دوما برفقة وزير الصحة السوري
    "الصحة العالمية": نعمل مع الحكومة السورية للوصول إلى دوما في أسرع وقت
    غاتيلوف: موسكو مستاءة من التصريحات غير المسؤولة لمنظمة الصحة العالمية حول دوما السورية
    الصحة العالمية تكشف عدد المصابين بالدفتيريا في اليمن
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    الكلمات الدلالية:
    تصريحات حول دخول خبراء منظمة الصحة العالمية إلى دوما, منظمة الصحة العالمية, سويسرا
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