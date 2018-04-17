قمة روسية هندية في الـ19 من أكتوبر هذا العام في الهند

أعلن السفير الروسي لدى الهند، نيكولاي كوداشوف، اليوم الثلاثاء، أن القمة الروسية الهندية السنوية الـ19 المقبلة، ستعقد في تشرين الأول/ أكتوبر العام الجاري.

© Sputnik . Alexey Malgavko روسيا تعول على توقيع عقد توريد "إس 400" مع الهند خلال الربع الثاني من عام 2018

نيودلهي — سبوتنيك . قال السفير الروسي خلال إلقاء محاضرة في نيودلهي: "يمكن لروسيا والهند أن تفخرا بعلاقاتهما المتينة والمتعددة الأوجه، إن مؤتمرات القمة السنوية التي تعقد بالتناوب في بلدينا هي الحدث الأبرز للعام، وتعطي دفعة قوية لمزيد من تطوير التعاون الثنائي. ومن المقرر عقد القمة التالية في تشرين الأول/ أكتوبر من هذا العام في الهند، ويجري الآن العمل على ملء القمة المقبلة بالمحتوى والاتفاقيات المحددة".

ويذكر في هذا الصدد، أن رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، أعرب عند تهنئته للرئيس فلاديمير بوتين، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للدولة الروسية، عن أمله بقيام بوتين بزيارة إلى الهند لحضور القمة الروسية الهندية المقبلة.

وكانت الهند قد استضافت آخر مرة أعمال القمة الروسية الهندية الـ17 المشتركة في 15-16 تشرين الأول/ أكتوبر عام 2016.