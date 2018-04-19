الولايات المتحدة تخشى رد فعل روسيا من تحليق الصواريخ فوقها

تخشى واشنطن من رد فعل روسيا على تحليق القذائف فوق أراضيها في حال تنفيذ مفهوم "الضربة العالمية الفورية"، حسبما جاء في تقرير مركز أبحاث الكونغرس الأمريكي.

© REUTERS / HANDOUT الولايات المتحدة توجه اتهاما خطيرا لروسيا

وينص هذا المفهوم على أن واشنطن يجب أن تكون قادرة على ضرب أي هدف على الأرض في غضون ساعة. ووفقا للوثيقة فإن مثل هذه المفهوم قادر على تعزيز جهود الولايات المتحدة "لردع وهزيمة الأعداء"، ما يسمح لهم بمهاجمة أهم الأهداف في أي وقت من النزاع.

وأشارت الوثيقة إلى أن الصواريخ قد تعبر فوق أراضي روسيا أو الصين في حال توجيه الجيش الأمريكي ضربة غير نووية ضد العدو المحتمل. وتشعر الولايات المتحدة بدورها بالقلق من إمكانية استخدام موسكو أو بكين للأسلحة النووية في هذه الحال، دون تقييم مستوى الخطر.

وذكرت الوثيقة أن واشنطن يمكن أن تبلغ الجانب الروسي مسبقا بإطلاق الصواريخ المزودة برؤوس حربية غير نووية أو إنشاء خط ساخن خاص للاتصال بعد الإطلاق من أجل تقليل "خطر سوء الفهم".