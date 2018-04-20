ألمانيا تعرب عن قلقها بسبب العقوبات الأمريكية على روسيا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية، شتيفين زايبرت، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، أن برلين تعتزم الإعراب عن قلقها من العقوبات الأمريكية على روسيا، بسبب تأثيرها السلبي على الصناعة الألمانية.

برلين — سبوتنيك. وقال زايبرت:

© Sputnik . Nataliya Seliverstova الخارجية الروسية: موسكو تحتفظ بحق الرد على أي عقوبات أمريكية جديدة

"سنكون هناك حيث يتم المساس بمصالح الشركات الألمانية، والصناعة الألمانية وبالطبع إيضاح مواقفنا على كافة مستويات العمل، إيضاحها بدقة حيث نشعر بالقلق ونرى تأثيرا ثقيلا جدا".

وفي 6 أبريل الجاري، فرضت واشنطن عقوبات جديدة ضد روسيا، شملت 38 شخصية، بين مسؤول رفيع المستوى ورجل أعمال روسي، وشركات يديرها رجال أعمال أدرجوا في القائمة، بالإضافة إلى وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف، وسكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، وذلك رداً على "تصرفات روسيا" في قضايا، القرم وأوكرانيا وسوريا، والهجمات السيبرانية المزعومة.

وقال رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف، إن السلطات الروسية ستقدم دعما للشركات، التي خضعت للعقوبات الأمريكية.



