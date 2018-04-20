واشنطن تتهم حكومات روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية بانتهاك حقوق الإنسان

اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، حكومات، روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية، بانتهاك حقوق الإنسان بشكل يومي.

© Sputnik . Maksim Blinov موسكو تأمل ألا تصل الأمور إلى مواجهة مباشرة مع واشنطن في سوريا

واشنطن — سبوتنيك . وجاء في تقرير الخارجية الأمريكية السنوي عن حالة حقوق الإنسان في العالم، والذي حلل الوضع بهذا الشأن في 17 دولة لعام 2017: "كمثال، حكومات روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية، تنتهك حقوق الإنسان داخل حدود بلادها ولذلك تعتبر قوى عدم استقرار".

من جهة ثانية، أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة 20 أبريل/ نيسان، أن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون، التقى بالسفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف.

وجاء في البيان:

في اجتماعهما الأول، ناقشا حالة العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، وأعاد السفير بولتون، التأكيد على أن علاقات أفضل هي في مصلحة كل من الولايات المتحدة وروسيا.

ووفقا لـ بولتون، فإنه من أجل تحسين العلاقات، سيكون من الضروري مناقشة القضايا التي تثير قلقا مثل "تدخل" روسيا في الانتخابات الأمريكية عام 2016، واستخدام السلاح الكيميائي في المملكة المتحدة والوضع في أوكرانيا وسوريا