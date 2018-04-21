صحيفة بريطانية: الشرطة البريطانية تحدد المشتبه بهم الرئيسيين في قضية سكريبال

حددت الشرطة والمخابرات البريطانية، اليوم الجمعة 20 أبريل/نيسان، المشتبه بهم الرئيسيين في تسميم ضابط المخابرات الروسية السابق، سيرغي سكريبال وأبنته يوليا في سالزبوري، جاء ذلك وفقا ما كتبته صحيفة التلغراف .

© AFP 2018 / Ben Stansall موسكو تدعو لندن لعدم القضاء على الأدلة الخاصة بــ"قضية سكريبال"

موسكو — سبوتنيك . وأشارت صحيفة تلغراف إلى أن السلطات البريطانية تعتقد أن عملية تسميم سكريبال نفذتها مجموعة ضاربة تسيطر عليها الحكومة الروسية.

وكتبت الصحيفة:

إن وحدة مكافحة الإرهاب في سكوتلاند يارد، تحاول في الوقت الحالي بناء قضية ضد المشتبه بهم، الذين وفقا رأيهم، قد عادوا بالفعل إلى روسيا.

يذكر أن الشرطة البريطانية عثرت على الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرغي سكريبال، الذي عمل لصالح الاستخبارات البريطانية وابنته يوليا، مغما عليهما عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية في الـ 4 من آذار/مارس الجاري.

ويوجه الجانب البريطاني، الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، بمادة شالة للأعصاب "آ-234" التي يعتبرونها مماثلة لمادة تحت اسم "نوفيتشوك".

من جانبها، نفت روسيا مرارا علاقتها بهذا الحادث، معللة ذلك، بأنها تخلصت من كل الأسلحة الكيميائية لديها وفقا لمنظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية.