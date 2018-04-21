الرئيس الأرمني يلتقي زعيم المعارضة في البلاد

أعرب الرئيس الأرمني أرمين سركسيان بعد اجتماع مع زعيم المعارضة نيكول باشينيان، عن أمله في عقد حوار مع المحتجين.

موسكو — سبوتنيك. وقال الرئيس الأرمني للصحفيين، اليوم السبت، ردا على سؤال هل هناك آفاق للتوصل إلى اتفاق مع المحتجين: "أمل بذلك".

© Sputnik . Sputnik أرمينيا: احتجاجات تقفل المدينة والشرطة تتدخل

يذكر أن مظاهرات الاحتجاج ضد انتخاب سركسيان رئيسا للوزراء، بدأت في 13 أبريل/ نيسان الجاري، حيث اتهمت المعارضة الرئيس السابق بسوء إدارة أمور البلاد وتدهور حالتها الاقتصادية، معلنة بدء "الثورة المخملية" في أرمينيا.

إلا أن البرلمان الأرميني وافق، يوم الثلاثاء 17 أبريل، على انتخاب سركسيان رئيسا للوزراء. و ذلك بعد الموافقة على إدخال تعديلات على دستور البلاد يتحول بموجبها نظام الحكم في أرمينيا إلى النظام البرلماني، حيث يتمتع رئيس الوزراء بصلاحيات أوسع.