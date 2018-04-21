أردوغان: التضخم سيتراجع في تركيا فور خفض أسعار الفائدة

وكان أردوغان، الذي يصف نفسه بأنه "عدو لأسعار الفائدة" دعا مرارا وتكرارا إلى خفض تكلفة الاقتراض.
وقال أردوغان خلال مقابلة على الهواء مع تلفزيون "إن.تي.في" إنه "فور قيامنا بخفض أسعار الفائدة، والنظام الرئاسي سيحقق هذا، سيتراجع التضخم".
من جهة أخرى، قال محافظ البنك المركزي التركي مراد جيتينكايا اليوم السبت إن البنك سيشدد السياسة النقدية بشكل أكبر إذا اقتضت الحاجة مضيفا أن المصرف سيراقب عن كثب توقعات التضخم والسلوك التسعيري.
ووفقا لـ"رويترز" فقد أدلى جيتينكايا بتلك التصريحات خلال عرض تقديمي في واشنطن حيث يحضر اجتماع الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ونشرت نسخة من عرضه التقديمي على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
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