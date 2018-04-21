أردوغان: التضخم سيتراجع في تركيا فور خفض أسعار الفائدة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت أن معدل التضخم في بلاده سيتراجع فور خفض أسعار الفائدة.

© Sputnik . Oleg Lastochkin تركيا تسحب احتياطها من الذهب من الولايات المتحدة

وأفادت "رويترز" أن تصريحات أردوغان جاءت قبيل اجتماع للبنك المركزي الأسبوع المقبل يتوقع خبراء اقتصاد أن يشهد رفع أسعار الفائدة.

وكان أردوغان، الذي يصف نفسه بأنه "عدو لأسعار الفائدة" دعا مرارا وتكرارا إلى خفض تكلفة الاقتراض.

وقال أردوغان خلال مقابلة على الهواء مع تلفزيون "إن.تي.في" إنه "فور قيامنا بخفض أسعار الفائدة، والنظام الرئاسي سيحقق هذا، سيتراجع التضخم".

ودعا أردوغان قبل أيام إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في الرابع والعشرين من يونيو/حزيران.

ومن المنتظر أن يدخل نظام الرئاسة التنفيذية، الذي سعى إليه أردوغان وأقره استفتاء العام الماضي بأغلبية بسيطة، حيز التنفيذ عقب تلك الانتخابات.

من جهة أخرى، قال محافظ البنك المركزي التركي مراد جيتينكايا اليوم السبت إن البنك سيشدد السياسة النقدية بشكل أكبر إذا اقتضت الحاجة مضيفا أن المصرف سيراقب عن كثب توقعات التضخم والسلوك التسعيري.

ووفقا لـ"رويترز" فقد أدلى جيتينكايا بتلك التصريحات خلال عرض تقديمي في واشنطن حيث يحضر اجتماع الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ونشرت نسخة من عرضه التقديمي على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.