مقتل 7 أشخاص وإصابة 35 آخرين في انفجار في العاصمة الأفغانية كابول

قتل 4 أشخاص على الأقل وأصيب 15 آخرون إثر هجوم، نفذه انتحاري استهدف مركزا لتسجيل الناخبين في العاصمة الأفغانية كابول.

وأكد قائد شرطة كابول عبد الرحمن رحيمي لقناة "تولو نيوز" التليفزيونية أن الانفجار نفذه انتحاري على الأرجح، ولم يضف أي تفاصيل أخرى.

© AP Photo / Musadeq Sadeq مقتل 3 وإصابة 2 آخرين من "الهزارة" في هجوم جنوبي أفغانستان

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية وحيد مجروح في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "حصيلة هجوم كابول ارتفعت إلى 7 قتلى وإصابة 35 آخرين".

وإلى الآن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

يشار إلى أن الهجوم وقع في منطقة دشت برجي غربي كابول، حيث يسكن عدد كبير من أقلية الهزارة، الذين يتعررضون من آن لآخر لهجمات، تبنى بعضها تنظيم "داعش" الإرهابي.