ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم كابول إلى 31 قتيلا و54 مصابا

ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الانتحاري، الذي وقع اليوم الأحد 22 أبريل/ نيسان، قرب مركزا لتسجيل الناخبين غرب العاصمة الأفغانية كابول إلى 31 قتيلا و54 مصابا.

© AFP 2018 / Shah Marai مقتل 7 أشخاص وإصابة 35 آخرين في انفجار في العاصمة الأفغانية كابول

كابول- سبوتنيك وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية، وحيد مجروح، إن "حصيلة هجوم كابول ارتفعت إلى 31 قتيلا وإصابة 54 آخرين".

وكانت كابول قد شهدت انفجارا في حي "دشت برتشي"، الذي تقطنه أغبية من قومية الهزارة الشيعية.

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، عبر وسائل إعلام تابعة له، مسؤوليته الانفجار، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".