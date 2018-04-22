بيلاروسيا تزود صربيا بأربع مقاتلات من طراز "ميغ-29"

أعلن وزير الدفاع الصربي، ألكسندر فولين، اليوم الأحد، أن بيلاروسا ستزود صربيا بأربع مقاتلات "ميغ-29"، في إطار المساعدة العسكرية التقنية.

بلغراد — سبوتنيك. ونقلت صحيفة "السياسة" عن فولين قوله:"تسلمنا أربع مقاتلات من طراز "ميغ-29" في بيلاروسا، وسيتم إصلاحها وتحديثها بنفس طراز الطائرات الست المستلمة من روسيا. وبموجب موافقة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيش والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، تبرعت بيلاروس بالطائرات لنا، ونحن ممتنون جداً لهذا الأمر".

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وأضاف وزير الدفاع الصربي، أن بلغراد:"ستحصل في غضون عام على سرب كامل من مقاتلات "ميغ-29"، لتلحق بمروحيات "مي-17" و"مي-35"."

هذا وأعلن فولين، خلال زيارته لموسكو في نيسان/أبريل، أنه ناقش مع نظيره الروسي سيرغي شويغو إمكانية تزويد أربع مروحيات مقاتلة من طراز "مي-35"، وأربع من طراز "مي-17"، ودبابات "تي-72"، ومركبات قتالية للمشاة من طراز "بي أم بي-2"، وأسلحة أخرى. وأشار الوزير أيضا إلى المفاوضات مع بيلاروس بشأن تسلم المقاتلات.

وأكد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيش، ووزير الدفاع ألكسندر فولين، مرارا على أهمية تزويد روسيا لصربيا بستة مقاتلات من طراز "ميغ-29"، في إطار المساعدة العسكرية-التقنية، في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2017، واستلام مروحيتين من طراز "مي-17" في حزيران/يونيو 2016.

وأعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيش، في كانون الأول/ديسمبر 2016، عقب لقائه مع وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن روسيا ستزود صربيا بست مقاتلات من طراز "ميغ-29"، فضلا عن 30 دبابة من طراز "تي-72 أس"، و30 من "مركبة الاستطلاع المدرعة-2"، المجهزة بالرشاشات الثقيلة عيار 14.5 مليميتر. وتم استلام مقاتلتين من طراز "ميغ" في شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، وكما هو متوقع، ستدخل المقاتلات الخدمة في سلاح الجو الصربي بعد تحديثهم، هذا العام.