إطلاق نار في ولاية تينيسي الأمريكية يسقط 3 قتلى

قتل 3 أشخاص وأصيب 4 آخرون، اليوم الأحد 22 أبريل/ نيسان، في حادث إطلاق نار في مطعم للحلويات في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأميركية.

وأكدت شرطة ناشفيل أن ثلاثة أشخاص قتلوا بالرصاص في الحادث، الذي وقع حوالي الساعة 3:30 من صباح الأحد بالتوقيت المحلي.

وذكرت الشرطة أن أربعة أشخاص أصيبوا أيضا في حادث إطلاق النار.

BREAKING: 3 persons fatally shot & 4 others wounded at the Waffle House, 3571 Murfreesboro Pike. Gunman opened fire @ 3:25 a.m. A patron wrestled away the gunman's rifle. He was nude & fled on foot. He is a white man with short hair. pic.twitter.com/d1qxRxsGNx — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) April 22, 2018

​وقالت المتحدثة باسم مستشفى "فاندربيلت"، جنيفر فيتزيل، إن المستشفى استقبل ثلاثة مصابين، جميعهم في حالة حرجة، وآخر حالته مستقرة، وذلك بحسب ما نقلت شبكة "أيه بي سي" الأمريكية.

وقالت الشرطة إنها لا تزال تبحث عن مشتبه به، يرتدي سترة خضراء فقط وكان عاريا في وقت إطلاق النار، مشيرة إلى أن 35 ضابطا من استجابوا للحادث.

كما أعلنت الشرطة أنها تبحث عن شخص على صلة بالحادث. عرفته باسم ترافيس ريكينغ، عمره 29 عاما. وهو من مدينة مورتون في ولاية إيلينوي.

BREAKING: Travis Reinking, 29, of Morton, IL, is person of interest in Waffle House shooting. Vehicle the gunman arrived in is registered to him. Gunman last seen walking south on Murfreesboro Pike. He shed is coat and is nude. See Reinking? Pls call 615-862-8600 immediately. pic.twitter.com/duoWCo5fC0 — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) April 22, 2018

​وأوضحت الشرطة أن السيارة التي وصل إليها المسلح إلى موقع الحادث مسجلة باسم ريكينغ.