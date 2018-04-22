غوتيريش يحذر من حرب نووية مقبلة

قلل الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، اليوم الأحد 22 أبريل/نيسان، من إمكانية التوصل إلى سلام في الشرق الأوسط بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الفترة المقبلة.

© REUTERS / AMIR COHEN ترامب: نتطلع لنقل سفارتنا من تل أبيب إلى القدس الشهر المقبل

وأشار غوتيريش ، في ندوة تثقيفية ألقاها في جامعة "أوبسالا" السويدية، إلى أن العالم يشهد ولادة حرب باردة جديدة.

وقال أمين عام الأمم المتحدة: "لا يوجد أمل في مفاوضات جدية بين الإسرائيليين والفلسطينيين على المدى القصير".

وحذر غوتيريش من مخاطر تصاعد التوتر بين القوى العظمى، مشيرا إلى أن،

"العالم يشهد ميلاد جديد للحرب الباردة ولابد من وضع آليات لمنع نشوب حرب نووية".

وتشهد المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية تعثرا كبيرا، خاصة بعد قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 6 ديسمبر/ كانون الأول، باعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتعهد بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.