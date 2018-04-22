غوتيريش يحذر من حرب نووية مقبلة

وقال أمين عام الأمم المتحدة: "لا يوجد أمل في مفاوضات جدية بين الإسرائيليين والفلسطينيين على المدى القصير".
وحذر غوتيريش من مخاطر تصاعد التوتر بين القوى العظمى، مشيرا إلى أن،
"العالم يشهد ميلاد جديد للحرب الباردة ولابد من وضع آليات لمنع نشوب حرب نووية".
وتشهد المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية تعثرا كبيرا، خاصة بعد قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 6 ديسمبر/ كانون الأول، باعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتعهد بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.
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