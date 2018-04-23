البرلمان الفرنسي يقر مشروع قانون يشدد قواعد اللجوء

وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) بأغلبية كبيرة، يوم الأحد، على مشروع قانون يشدد قواعد اللجوء بعد مناقشات حامية تسببت في أول تصدعات داخل حزب الرئيس إيمانويل ماكرون.

وبحسب "رويترز"، صوت جان ميشيل كليمنت، وهو عضو في حزب ماكرون، ضد مشروع القانون وقال إنه سيخالف الأغلبية.

© Sputnik . Sergei Stroitelev تسجيل رقم قياسي لطلبات اللجوء في فرنسا عام 2017

وقال في بيان عقب التصويت "لست واثقا من أننا نرسل إلى مواطني العالم الرسالة العالمية التي كانت دائما رسالتنا".

وصوت 228 عضوا في الجمعية الوطنية لصالح مشروع القانون، بينما عارضه 139 عضوا، وامتنع 24 عضوا عن التصويت.

وفي يونيو/ حزيران ستجرى مناقشات في مجلس الشيوخ. وتبقى الكلمة الأخيرة بشأن مشروع القانون للبرلمان.

وصوتت مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف وزملاؤها من الجبهة الوطنية في البرلمان الفرنسي لصالح بعض بنود مشروع القانون مما أثار حرج الحكومة.

وانتقدت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وأحزاب يسارية مشروع القانون الذي يمثل اختبارا لوحدة حزب ماكرون المنتمي لتيار الوسط.