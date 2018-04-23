كوساتشيوف: روسيا مستعدة للمشاركة في إصلاح الأمم المتحدة

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في وقت سابق، إلى ضرورة إجراء إصلاحات في المنظمة.
وقال كوساتشيوف إن هذا الإعلان يفتقر إلى الأهم، وهو الإجابة على سؤال "لماذا أصبح مثل هذا الوضع ممكنا"، مشيرا إلى أن هذا الأمر حدث فقط بسبب التجاهل المقصود لدور الأمم المتحدة ووظائف مجلس الأمن، من قبل الغرب، بينما أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عدم انتهاك العمل الأساسي للمنظمة أثناء إصلاحها.
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أن بلاده تدعم الإصلاح في الأمم المتحدة والتكيف مع متطلبات اليوم، موضحا أن التغيير يجب أن يكون مبتكرا وملموسا، مع الأخذ بالاعتبار آراء جميع أعضاء المنظمة.
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