كوساتشيوف: روسيا مستعدة للمشاركة في إصلاح الأمم المتحدة

أعلن رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي، قنسطنطين كوساتشيوف، أن موسكو مستعدة للتعاون مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بملف إصلاح المنظمة.

موسكو — سبوتنيك . وقال كوساتشيوف في تصريح لوكالة " سبوتنيك "، اليوم الاثنين 23 أبريل / نيسان، تعقيبا على بيان بهذا الصدد: "لم تكن هناك فرصة للتعرف على النص الكامل للبيان، لكن في حال أنه تم نقل محتواه بشكل صحيح وبملامحه الرئيسية، فيمكننا القول إن هناك تقييما صحيحا ونزيها لوضع الأمور، وعلينا أن نوافق مع هذا التقييم".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في وقت سابق، إلى ضرورة إجراء إصلاحات في المنظمة.

وقال كوساتشيوف إن هذا الإعلان يفتقر إلى الأهم، وهو الإجابة على سؤال "لماذا أصبح مثل هذا الوضع ممكنا"، مشيرا إلى أن هذا الأمر حدث فقط بسبب التجاهل المقصود لدور الأمم المتحدة ووظائف مجلس الأمن، من قبل الغرب، بينما أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عدم انتهاك العمل الأساسي للمنظمة أثناء إصلاحها.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أن بلاده تدعم الإصلاح في الأمم المتحدة والتكيف مع متطلبات اليوم، موضحا أن التغيير يجب أن يكون مبتكرا وملموسا، مع الأخذ بالاعتبار آراء جميع أعضاء المنظمة.