شرطة ماليزيا تكشف صور المشتبه بهما في قتل فلسطيني بكوالالمبور

كشفت الشرطة الماليزية، اليوم الاثنين، عن صور رسمها الكمبيوتر لشخصين يشتبه أنهما قتلا فلسطينيا في كوالالمبور، وأضافت أنها وزعت تنبيها بشأنهما عند جميع مخارج البلاد.

وقال قائد الشرطة الماليزية محمد فوزي بن هارون للصحفيين إن صور المشتبه بهما رسمت بناء على أوصاف أدلى بها شهود، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وأضاف قائد الشرطة أن الصور لرجلين فاتحي البشرة قد يكونا أوروبيين أو من منطقة الشرق الأوسط، ويبلغ طول كل منهما حوالي 180 سنتيمترا ويملكان بنية قوية.

وكان الرجلان يستقلان دراجة نارية سوداء قد تكون من طراز "بي.إم.دبليو" أو "كاواساكي"، وكان كل منهما يحمل حقيبة ظهر ويرتدي سترة سوداء وخوذة.

وأطلق الرجلان 14 رصاصة على الأقل على فادي البطش، وهو محاضر فلسطيني في مجال الهندسة، يوم السبت في كوالالمبور وقتلاه على الفور.

واتهمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، التي تدير قطاع غزة، جهاز الموساد الإسرائيلي باغتيال البطش الذي قالوا إنه من أعضاء الحركة، ونفت إسرائيل الاتهام.