"الهيئة التشريعية لمجلس أوروبا ترفض طلب بريطانيا لمناقشة "التدخل الروسي

© Sputnik . Alexey Filippov حملة في الاتحاد الأوروبي لمقاطعة مونديال روسيا

ستراسبورغ — سبوتنيك . وقال مصدر من جهاز الهيئة التشريعية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، رداً على سؤال لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، حول ما إذا كان قد تم قبول الاقتراح البريطاني: "لا تم رفضه".

واقترح ممثل الوفد البريطاني في مجلس أوروبا، مناقشة قضية "امتثال الدول الأعضاء للاتفاقيات والمبادئ الدولية ضمن القانون الدولي في سياق تدخل روسيا في أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا، ومؤخرا في المملكة المتحدة"، وفي ذات السياق الوضع في سوريا.

ويوجه الجانب البريطاني الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته بمادة شالة للأعصاب "آ-234" التي يعتبرونها مماثلة لمادة تحت اسم "نوفيتشوك"، فيما ينفي الجانب الروسي ذلك بشكل قطعي.