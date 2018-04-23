أشخاص بالزي العسكري ينضمون للمتظاهرين في العاصمة الأرمنية يريفان (صور)

انضم عشرات الأشخاص مرتدين الزي العسكري إلى المشاركين في مظاهرات ضد انتخاب الرئيس السابق سيرج سركسيان لرئاسة مجلس الوزراء.

© REUTERS / Vahram Baghdasaryan/Photolure 7 إصابات بينهم أجانب بانفجار أسطوانة أوكسجين وسط عاصمة أرمينيا

الأشخاص المنظمون قالوا بأنهم يؤدون خدمتهم العسكرية في الجيش الأرمني ، كما أنهم لا يحملون أي أسلحة.

ولم تعلق وزارة الدفاع الأرمينية حول هذه الأخبار.

يذكر أن مظاهرات الاحتجاج ضد انتخاب سركسيان رئيسا للوزراء بدأت، في 13 أبريل/ نيسان الجاري، حيث اتهمت المعارضة الرئيس السابق بسوء إدارة أمور البلاد وتدهور حالتها الاقتصادية، معلنة بدء "الثورة المخملية" في أرمينيا.

© Sputnik . أشخاص بالزي العسكري ينضمون للمتظاهرين في العاصمة الأرمنية يريفان، أرمينيا 21 أبريل/ نيسان 2018

إلا أن البرلمان الأرميني وافق، يوم الثلاثاء 17 أبريل، على انتخاب سركسيان رئيسا للوزراء،

وذلك بعد الموافقة على إدخال تعديلات على دستور البلاد يتحول بموجبها نظام الحكم في أرمينيا إلى النظام البرلماني، حيث يتمتع رئيس الوزراء بصلاحيات أوسع.