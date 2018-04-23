الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستعدة للعمل مع كوريا الشمالية عندما يسمح الوضع بذلك

أكد المنسق الرئيسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كورونا سيروتا، اليوم الاثنين، أن الوكالة على استعداد لاستئناف العمل في جمهورية كوريا الشمالية عندما يسمح الوضع السياسي بذلك.

© REUTERS / KCNA الأمم المتحدة ترحب بقرار كوريا الشمالية بتعليق تجاربها النووية

موسكو — سبوتنيك . وقال المنسق خلال افتتاح المؤتمر التمهيدي لاتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية 2020، في جنيف: "الوضع في كوريا الشمالية لا يزال يثير القلق، اضطر خبراؤنا لمغادرة كوريا الشمالية في 2009، وعلى الرغم من ذلك واصلت وكالتنا جمع وتقييم المعلومات حول برنامج كوريا الشمالية النووي، وذلك من خلال مراقبة صور الأقمار الاصطناعية، ونؤكد من جديد استعدادنا لاستئناف أنشطة التحقق في كوريا الشمالية بمجرد أن يسمح تطور الوضع السياسي بهذا".

وأعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، السبت الماضي، أن بلاده ستتوقف عن إجراء تجارب نووية وإطلاق صواريخ بالستية عابرة للقارات بدءاً من 21 نيسان /أبريل، مشيرا إلى أن بيونغ يانغ لم تعد بحاجة لإجراء تجارب نووية أو تجارب لإطلاق صواريخ بالستية عابرة للقارات، لأنها استكملت التسلح النووي، ومن أجل ذلك، تغلق كوريا الشمالية موقع التجارب النووية في الجزء الشمالي من البلاد للتأكيد على وعدها بوقف الاختبارات.

وجاء تبني الحزب الحاكم في البلاد لمسار جديد لجمهورية كوريا الشمالية، عشية القمة مع كوريا الجنوبية المقرر عقدها في 27 نيسان/أبريل، وكذلك الاجتماع المخطط بعد ذلك بين كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. و كان البيت الأبيض قد ذكر، في وقت سابق، أن قمة الزعيمين ستعقد في أيار/مايو أو أوائل حزيران/ يونيو.

وأعربت ممثلة الأمم المتحدة لقضايا نزع الأسلحة، إيزومي ناكاميتسو، اليوم، عن ترحيب الأمم المتحدة بقرار كوريا الشمالية تعليق تجاربها النووية، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه دعم الحوار بين الكوريتين.