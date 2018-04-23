سياسي: أي دولة تساعد أمريكا في سوريا تقدم دعما للإرهاب

وصف الأمين العام لاتحاد القوى السورية الدكتور فجر زيدان، اجتماع مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، بأنه كان قمة لتحقيق الرغبات الأمريكية.

وقال زيدان، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين 23 أبريل/ نيسان، إن "المجتمعين كانوا يحاولون تلبية كافة مطالب الولايات المتحدة الأمريكية، وهدفهم الأساسي كان سوريا، فهم يريدون عزلها لتصبح فريسة سهلة الهضم على أمريكا وأعوانها الطامعين".

وأوضح زيدان أن "اجتماع مجموعة الدول السبع، شن هجوما شديدا على إيران وبحث فكرة الاتفاق النووي التكميلي لفرض قيود جديدة عليها، وبالتأكيد ستشمل هذه القيود ابتعاد طهران عن دعم الدولة السورية في مواجهة الإرهاب".

وتابع: "ترامب وأذنابه لم يكتفوا بإيران، فوجهوا سهامهم أيضا نحو روسيا، باعتبارها أقرب الأصدقاء الداعمين لسوريا في الوقت الحالي، فنجدهم يناقشون التدخلات الروسية في سوريا وأوكرانيا، متجاهلين الحتمية السياسية والجغرافية وأمور أخرى".

© AP Photo / Susan Walsh, File مسؤول أمريكي: 3 قضايا على أجندة "مجموعة السبع"

وأردف: "كل هذه السهام المسمومة التي أطلقتها أمريكا في اجتماع الدول الصناعية السبع الكبرى، لن تكون مؤثرة في الأزمة السورية كما يتوقع دونالد ترامب، فالجميع يعملون وفق مصالح شعوبهم، التي تدرك أهمية روسيا في المنطقة، وحتمية دورها في سوريا".

ولفت السياسي السوري إلى أن محاولة عزل سوريا عن أصدقائها للانفراد بها، هي خطوة فاشلة بامتياز، لأن سوريا أصبحت في وضع مختلف عما كانت عليه خلال السنوات الماضية، واختلفت النظرة العالمية للدولة السورية، وكثيرون يعتبرونها حائط صد ضد الإرهاب.

وأضاف فجر زيدان أن "العالم عليه أن يدرك من هم رعاة الإرهاب الحقيقيين، وأن يتوقف عن دعم المواقف الأمريكية التي تصب في صالح تنظيم داعش الإرهابي، وليس في صالح الشعب السوري، لأن أي دولة تدعم أمريكا، هي عم الإرهاب بالأساس، وتساعده على الانتقال إليها ولو بعد حين".

وأعلن مسؤول أمريكي رفيع المستوى عقب نتائج اليوم الأول لاجتماعات وزراء خارجية دول مجموعة "السبع الكبار"، الذي تجري أعماله في مدينة تورنتو الكندية، أن دول مجموعة السبع منفتحة على الحوار مع روسيا، لكنها ما زالت تحملها مسؤولية "أعمالها الخبيثة".

ونقل المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الأمريكية عن المسؤول الرفيع قوله: "هناك انفتاح للحوار مع روسيا، في حين نعتبرها مسؤولة عن الأفعال الخبيثة ومحاولات زعزعة استقرار الدول".

وعلق المسؤول على سؤال حول ما يتعين على روسيا القيام به لإقامة حوار، قائلا: "روسيا تعرف ما الذي عليها أن تفعله". وأشار أيضا إلى أنه في أعقاب نتائج الاجتماع، سيتم توزيع بيان يتضمن ذكر روسيا فيه.