إيران تلوح بتخفيض سعر النفط للحفاظ على حصتها في السوق

لوح وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، بأن طهران قد تقوم بخفض سعر بيع النفط لكي تؤمن موقعها في السوق، في ضوء الأجواء السياسية الجارية.

© REUTERS / إيران تعلن بدء تنفيذ عقد تصدير 3 مليون برميل من النفط شهريا لروسيا

طهران — سبوتنيك . وردا على سؤال للصحافيين حول بيع إيران للنفط بسعر منخفض للهند، قال زنغنه، حسبما نقلت وكالة "شانا": "نحن لم نقدم تخفيضات في أسعار النفط، ولكننا مستعدون لاعتماد سياسات معينة ومنها تخفيض الأسعار لجلب الزبائن وحفظ مكان لنا بالسوق".

وردا على سؤال حول قيام إيران بإعطاء تخفيضات للهند لمواجهة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال: "نحن نقوم بأي عمل للوقوف بوجه ترامب".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انتقد في وقت سابق، منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بسبب ارتفاع أسعار النفط، معتبرا أنها لن تكون مقبولة.

وكتب الرئيس ترامب على "تويتر"، يوم الجمعة 20 أبريل/ نيسان: "يبدو أن أوبك تعيد الكرة من جديد. في ظل الكميات القياسية من النفط في كل مكان، بما في ذلك السفن المحملة عن آخرها في البحر".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "أسعار النفط مرتفعة جدا على نحو مصطنع وهذا ليس جيدا ولن يكون مقبولا".