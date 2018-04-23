إيران تلوح بتخفيض سعر النفط للحفاظ على حصتها في السوق

وردا على سؤال حول قيام إيران بإعطاء تخفيضات للهند لمواجهة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال: "نحن نقوم بأي عمل للوقوف بوجه ترامب".
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انتقد في وقت سابق، منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بسبب ارتفاع أسعار النفط، معتبرا أنها لن تكون مقبولة.
وكتب الرئيس ترامب على "تويتر"، يوم الجمعة 20 أبريل/ نيسان: "يبدو أن أوبك تعيد الكرة من جديد. في ظل الكميات القياسية من النفط في كل مكان، بما في ذلك السفن المحملة عن آخرها في البحر".
وأضاف الرئيس الأمريكي: "أسعار النفط مرتفعة جدا على نحو مصطنع وهذا ليس جيدا ولن يكون مقبولا".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)