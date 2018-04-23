إيقاف مفاعل نووي في بلجيكا بشكل غير مخطط له

أفادت شركة "إينجي- إلكترابيل" البلجيكية المشغلة، اليوم الإثنين، بأنه تم إيقاف عمل المفاعل النووي لمحطة "دول" التي تقع في محافظة فلاندرز البلجيكية. بشكل غير مخطط له.

© AFP 2018 / ERIC LALMAND إخلاء محطة "تيانج" النووية في بلجيكا

بروكسل — سبوتنيك . ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى الشركة فإن السبب في إيقاف عمل المفاعل يعود لضرورة إجراء أعمال صيانة في منظومة التبريد. ومن المتوقع أن تتم إعادة تشغيل المفاعل، يوم غد الثلاثاء.

يذكر أنه توجد في بلجيكا 7 مفاعلات نووية، وتستطيع المحطتان النوويتان من طراز "دول" (في كل منهما مفاعلان) بالإضافة إلى محطة "تيانج" ذات 3 مفاعلات، أن تقوم بإنتاج نحو 6 آلاف ميغاواط من الطاقة الكهربائية. وهذا يكفي لتلبية نسبة 55 في المئة من احتياجات البلاد.

ويذكر أيضا، أنه سبق وقررت السلطات البلجيكية في عام 2011، إغلاق كافة المحطات النووية في البلاد حتى عام 2025. وذلك بعد وقوع كارثة في محطة "فوكوشيما" النووية اليابانية.