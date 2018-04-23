وكالة: أردوغان يتنحى عن منصبه في خطوة رمزية

قرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، أن يتنحى عن منصبه، ولكن بشكل رمزي، بمناسبة "عيد الطفولة والسيادة الوطنية".

© AP Photo / Presidential Press Service أردوغان: التضخم سيتراجع في تركيا فور خفض أسعار الفائدة

تحت خبر يحمل عنوان "في خطوة رمزية… أردوغان يتنحى عن منصبه لصالح طفل"، منشور في وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية ، جاء أن أردوغان تخلى عن منصبه رمزيا لصالح طفل يدعى "فاتح"، يبلغ من العمر 12 عاما، ويدرس في الصف السادس.

وتخلى أردوغان عن منصبه، للطفل فاتح، خلال استقبال أردوغان، وزير التربية التركية عصمت يلماز، والتلاميذ المرافقين له، في صالة اجتماعات مجلس الأمن القومي التركي، بالمجمع الرئاسي في العاصمة التركية أنقرة.

وصافح أردوغان الأطفال لدى دخولهم القاعة، ورحب بالتلميذ فاتح، وقال للحاضرين: "كما تعلمون فإن هذه المناصب مؤقتة وليست دائمة، واليوم نقدم هذا المنصب إلى السيد الرئيس فاتح".

وأشار الرئيس التركي، إلى أن تركيا مرشحة لأن تكون ذات مجتمع يغلب عليه الشباب من حيث السكان في العالم.

وخاطب الأطفال المشاركين في مراسم التنصيب، بالتأكيد لهم أنهم يعدون نموذجا للمجتمع المنشود.

وشدد أردوغان على أن الهدف في المرحلة المقبلة، هو التركيز على تنشئة جيل ذو كفاءات نوعية.

ووفقا للتقليد السنوي، فقد ترك رئيس الوزراء بن علي يلدريم منصبه، في وقت سابق اليوم، للتلميذة "أسمى ديدا صو طاشيورك"، التي تبلغ من العمر 11 عاما، وهي إحدى تلاميذ مدرسة "بورصاكلار" الإبتدائية في العاصمة أنقرة.

ويوافق "عيد الطفولة والسيادة الوطنية" في تركيا يوم 23 أبريل/ نيسان من كل عام، وهو التاريخ الذي وضع فيه حجر الأساس للجمهورية التركية.