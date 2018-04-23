زعيم المعارضة الأرمينية: تعيين رئيس الوزراء الأرميني الجديد الأسبوع القادم

وأشار باشنيان، إلى أنه خلال المحادثات مع السلطات عرض عليه تأجيل استقالة سركسيان حتى 25 نيسان/ أبريل، أو لشهر أو إلى تشرين الأول/ أكتوبر، لكنه أصر على أن يتم اتخاذ هذا القرار في غضون ساعتين.
كما ذكر باشنيان أن المعارضة تعتزم إجراء يوم الأربعاء القادم محادثات مع القائم بأعمال رئيس الوزراء كارين كاربيتيان حول "نقل السلطة دون صدامات".
وقال: "في صباح يوم الأربعاء في الساعة 11.00، سنواصل المفاوضات مع السلطات، ورئيس الوزراء المؤقت كارين كارابيتيان حول نقل السلطة من دون صدامات".
ونقل المكتب الصحفي اليوم عن رئيس الوزراء قوله: "أتوجه إليكم للمرة الأخيرة بصفة زعيم الدولة، لقد كان نيكول باشنيان محقا وأنا أخطأت في الوضع الراهن، وهناك عدة حلول للوضع الحالي لكنني لن أقدم على أحدها، سأترك منصب زعيم الدولة".
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