زعيم المعارضة الأرمينية: تعيين رئيس الوزراء الأرميني الجديد الأسبوع القادم

أعلن زعيم المعارضة الأرمينية، نيكولا باشنيان، اليوم الاثنين، أن تعيين رئيس وزراء جديد سيتم الأسبوع المقبل.

© AFP 2018 / Karen Minasyan تظاهرات تطالب برحيل سركسيان من منصب رئيس وزراء أرمينيا

موسكو — سبوتنيك . وقال زعيم المعارضة: "يجب أن يتم تعيين رئيس الوزراء الجديد من الشعب الأسبوع القادم، وبعد ذلك سيتم تكوين حكومة مؤقتة، ومن ثم ستجرى انتخابات برلمانية استثنائية".

وأشار باشنيان، إلى أنه خلال المحادثات مع السلطات عرض عليه تأجيل استقالة سركسيان حتى 25 نيسان/ أبريل، أو لشهر أو إلى تشرين الأول/ أكتوبر، لكنه أصر على أن يتم اتخاذ هذا القرار في غضون ساعتين.

كما ذكر باشنيان أن المعارضة تعتزم إجراء يوم الأربعاء القادم محادثات مع القائم بأعمال رئيس الوزراء كارين كاربيتيان حول "نقل السلطة دون صدامات".

وقال: "في صباح يوم الأربعاء في الساعة 11.00، سنواصل المفاوضات مع السلطات، ورئيس الوزراء المؤقت كارين كارابيتيان حول نقل السلطة من دون صدامات".

ونقل المكتب الصحفي اليوم عن رئيس الوزراء قوله: "أتوجه إليكم للمرة الأخيرة بصفة زعيم الدولة، لقد كان نيكول باشنيان محقا وأنا أخطأت في الوضع الراهن، وهناك عدة حلول للوضع الحالي لكنني لن أقدم على أحدها، سأترك منصب زعيم الدولة".