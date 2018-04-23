شاحنة تدهس 10 أشخاص في كندا... والقبض على السائق

وأعلنت الشرطة فى تغريدة أن الحادث لم يعرف بعد ما إذا كان متعمدا أم مجرد حادث سير.
وأفاد مركز عمليات شرطة تورونتو، بأن شاحنة بيضاء صدمت عددا من المارة في شارع يونغ بمنطقة فينش".
وأضاف المركز، أن إلى الآن لم يتحدد مدى خطورة الإصابات التي أسفر عنها الحادث.
وأكدت العديد من وسائل الإعلام الكندية، أنه تم اعتقال سائق الشاحنة.
White Van seen plowing into people on #YongeStreet #Toronto injuries everywhere pic.twitter.com/bZFDVdhLz4— Obelix (@henrimiller100) April 23, 2018
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