أسعار النفط ترتفع بعد مخاوف من فرض عقوبات أمريكية على الدول المصدرة

أفادت آخر معطيات التداول في بورصات النفط العالمية، بأن أسعار الذهب الأسود عادت للارتفاع، مساء اليوم الاثنين، بسبب خشية التجار من عقوبات أمريكية جديدة ضد عدد من البلدان الرئيسية المصدرة للنفط.

© Sputnik . Alexei Danichev إيران تلوح بتخفيض سعر النفط للحفاظ على حصتها في السوق

موسكو — سبوتنيك . ففي تمام الساعة 22:02 بتوقيت موسكو ارتفع سعر العقود الآجلة تسليم شهر يونيو/ حزيران من خام برنت بنسبة 1.34 بالمئة ليصل إلى 75.04 دولارا للبرميل، كما ارتفع سعر العقود الآجلة تسليم شهر يونيو من خام تكساس الوسيط بنسبة 0.83 بالمئة، ليصل إلى 68.97 دولار للبرميل.

في حين شهدت أسعار النفط الخام ماركة "دبليو تي آي" للعقود التي وقعت عن ذات الشهر حزيران/ يونيو القادم، ارتفاعا بنسبة 0.02 بالمائة ووصل سعر هذه الماركة من النفط إلى 68.41 دولار للبرميل الواحد.

وكما أشار الخبير جين ماجيلان في مجلة "تراديشن إينرجي"، بأن الموقف الغامض لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما يتعلق بالعقوبات ضد إيران وفنزويلا قد يسبب مزيدًا من التقلبات في سوق النفط.

وفي وقت سابق أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أن سعر النفط في نيسان/ أبريل قد يبلغ 80 دولاراً للبرميل، لكن حتى الآن هذا السعر غير مبرر.