لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي تؤيد تعيين بومبيو وزيرا للخارجية

© REUTERS / RICK WILKING ترامب: الأمريكان عادوا إلى العمل

ومن المتوقع أن يقر المجلس بكامل هيئته تعيين بومبيو وزيرا هذا الأسبوع، حسب رويترز.

وصوتت اللجنة لصالح تعيين مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، بينما غير عضو اللجنة السناتور راند بول رأيه المعارض لتعيين مايك بومبيو.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه عازم على تمرير قرار تعيين مايك بومبيو وزيرا للخارجية، خلفا للوزير ريكس تيلرسون، الذي أقاله في مارس/ آذار الماضي، بالرغم من معارضة النواب الديمقراطيين.

وكتب ترامب على "تويتر"، اليوم الاثنين: "من الصعب التصديق أن هناك عوائق حيال التصويت ضد بومبيو وزيرا للخارجية، فالديمقراطيون لن يقبلوا تعيين المئات من الأشخاص الجيدين، بمن فيهم سفيرنا في ألمانيا".

وتابع ترامب: "إنهم يهدرون وقتا طويلا في عملية الموافقة على القرارات، ولم يحدث هذا من قبل"، مضيفا: "نحن بحاجة إلى تواجد المزيد من النواب الجمهوريين".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم 13 مارس/ آذار، تعيين مدير الـ"سي آي إيه" مايك بومبيو، وزيرا للخارجية بدلا من ريكس تيلرسون، وقال إنه يتوقع أن يقوم بومبيو بعمل رائع في وظيفته الجديدة.