بوش الأب يدخل مستشفى إثر إصابته بعدوى في الدم

قال متحدث باسم أسرة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب، مساء أمس الاثنين 23 أبريل/نيسان، أنه أدخل مستشفى في هيوستون بعدما أصيب بعدوى انتقلت إلى دمه.

وقال المتحدث جيم مكجراث أن بوش (93 عاما) أدخل مستشفى ميثوديست في هيوستون أمس الأول الأحد، بعد يوم من دفن زوجته باربرا.

في سياق متصل، كان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف قد أعلن، الأربعاء الماضي، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أرسل برقية تعزية للرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش الأب، إثر وفاة زوجته باربارا.

توفيت باربرا بوش، زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب ووالدة الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، عن 92 عاما، أمس الثلاثاء، بحسب بيان نشره على "تويتر" المتحدث باسم زوجها.

وقال جيم ماكغراث إن "باربرا بوش توفيت الثلاثاء 17 نيسان/أبريل 2018 عن 92 عاما"، وذلك بعيد يومين على إعلان المتحدث نفسه أن السيدة الأولى السابقة قررت وقف علاجها الطبي واللجوء إلى الرعاية التسكينية بسبب تدهور صحتها.