اكتشاف "طريقة خفية" لكسب الحرب ضد أمريكا وبريطانيا

ادعت وسائل إعلام غربية أن روسيا وجدت طريقة سرية لكسب الحرب ضد الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

وكشفت مصادر إعلامية عن قلق من خطر يحدق في الكابلات البحرية التي يأتي منها 99 في المائة من الإنترنت.

© Sputnik . Sergey Mamontov بريطانيا تكتشف قنبلة جديدة في جعبة "بوتين"

وتربط هذه الكابلات التي تقع في قاع المحيطات والبحار العالم ببعضه البعض، وتساعد في نقل 99 في المائة من البيانات الدولية.

ويشار إلى أن بريطانيا تخشى أن تقوم غواصات الأسطول الروسي بتخريب الكابلات الاستراتيجية ، وتعرّض بالتالي الأمن القومي البريطاني لخطر جسيم.

ونبه السير ستيوارت بيتش، مارشال الجو البريطاني، إلى وجود "خطر جديد على نمط حياتنا " مبيِّنا أن الخطر يأتي من احتمال تدمير الكابلات التي تقع في قاع المحيطات والبحار.

وقد ناشدت مؤسسة "بولسي اكستشاينج" البحثية في ديسمبر/كانون الأول 2017، بريطانيا وحلف شمال الأطلسي تعزيز أمن الكابلات في قاع البحار.

يُذكر أن خطر تعرض الكابلات البحرية للتخريب ازداد بعد ظهور الغواصات الروبوتية الخالية من طاقم بشري.