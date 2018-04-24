الصين: حريق في صالة موسيقية يودي بحياة 18 شخصا

ذكرت الشرطة الصينية في جنوب الصين، اليوم الثلاثاء، أنها ألقت القبض على رجل يشتبه بأنه أشعل حريقا في صالة لحفلات الكاريوكي، مما أدى إلى مقتل 18 شخصا، وذلك بعد قليل من عرض السلطات مكافأة لمن يدلي بمعلومات تفضي إلى الكشف عنه.

© REUTERS / MIKE SEGAR "مفارقة غريبة" بشأن الرجل الوحيد الذي مات في حريق برج ترامب

وقالت الشرطة على حسابها الرسمي على موقع "ويبو"، النظير الصيني لـ"تويتر"، إن الحريق شب بعد منتصف الليل مباشرة في مبنى مكون من ثلاثة طوابق في مدينة تشينغيوان في إقليم قوانغدونغ، مضيفة أن خمسة أشخاص أصيبوا.

وتحقق الشرطة في الحادث على أنه إحراق متعمد، وقالت إنها ألقت القبض على الرجل البالغ من العمر 32 عاما، ولقبه ليو، في قرية قريبة.

وكتبت الشرطة على ويبو تقول: "تم بنجاح القبض على ليو تشونلو المشتبه به في واقعة الإحراق المتعمد".

وعرضت السلطات مكافأة قدرها 200 ألف يوان (31676 دولار) لمن يقدم معلومات تقود للقبض على الجاني.

وذكر تلفزيون الصين المركزي في منشور على ويبو أن الرجل سد المدخل الوحيد لصالة الكاريوكي التابعة لتلفزيون (كيه.تي.في)، الذي يبث هذا النوع من الحفلات الموسيقية التفاعلية، بدراجة نارية قبل أن يشعل الحريق. وأفادت الشرطة بأن المشتبه به أصيب بجروح في خصره.

(رويترز)