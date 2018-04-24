الصين: حريق في صالة موسيقية يودي بحياة 18 شخصا

وتحقق الشرطة في الحادث على أنه إحراق متعمد، وقالت إنها ألقت القبض على الرجل البالغ من العمر 32 عاما، ولقبه ليو، في قرية قريبة.
وكتبت الشرطة على ويبو تقول: "تم بنجاح القبض على ليو تشونلو المشتبه به في واقعة الإحراق المتعمد".
وعرضت السلطات مكافأة قدرها 200 ألف يوان (31676 دولار) لمن يقدم معلومات تقود للقبض على الجاني.
وذكر تلفزيون الصين المركزي في منشور على ويبو أن الرجل سد المدخل الوحيد لصالة الكاريوكي التابعة لتلفزيون (كيه.تي.في)، الذي يبث هذا النوع من الحفلات الموسيقية التفاعلية، بدراجة نارية قبل أن يشعل الحريق. وأفادت الشرطة بأن المشتبه به أصيب بجروح في خصره.
(رويترز)
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)