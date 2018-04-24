عقوبات أمريكية ضد تركيا تطال مقاتلات "إف-35" البريطانية

سوف تترك عقوبات أمريكية ممكنة ضد تركيا أثرها على بريطانيا.

وهددت الولايات المتحدة الأمريكية بمعاقبة تركيا على نيتها استيراد وسائط الدفاع الجوي "إس-400" من روسيا.

© Sputnik . Dmitriy Vinogradov الخارجية الأمريكية: بعد شراء منظومات "إس-400" أنقرة قد تخضع لعقوبات

ومن الممكن أن يتأثر سلاح الجو البريطاني — كما أشارت إلى ذلك صحيفة "ذي ريجيستر" — بالقيود التي يمكن أن تضعها الولايات المتحدة الأمريكية على التعامل مع تركيا عامة واستيراد المنتجات التركية خاصة.

وتعتبر تركيا حليفا هاما لحلف شمال الأطلسي في منطقة الشرق الأوسط، إذ أن بإمكانها إغلاق مضيق البوسفور الذي هو المدخل الوحيد للبحر المتوسط من البحر الأسود، في وجه الأسطول الحربي الروسي عند الضرورة.

وقد حصلت أنقرة بصفتها حليفا لا يُستغنى عنه من واشنطن على هدايا كثيرة منها تكنولوجيا الأسلحة عالية التقنية. وتصنع تركيا اليوم المحركات لطائرات "إف-35" البريطانية.

وهذا يعني أن العقوبات الأمريكية الممكنة ضد تركيا ستترك أثرها السلبي على طائرات "إف-35" مع العلم أن "إف-35" هي الطائرة الوحيدة الموجودة في حوزة بريطانيا التي تقلع عمودياً وتستطيع الانطلاق من حاملة الطائرات في البحر.

ووفق معلومات الصحيفة فإن لندن كانت قد ناشدت واشنطن عدم فرض العقوبات على تركيا.